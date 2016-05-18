Выдать идеальный матч. Анонс финала Лиги Европы "Ливерпуль" — "Севилья"

18 мая 2016, 16:50

Команда Клоппа прошла к финалу почти с самых низов Лиги Европы, "Севилья" попала в групповой раунд как победитель прошлогоднего розыгрыша ЛЕ.

В финале Лиги Европы сыграют «Ливерпуль» и «Севилья»

Путь "Ливерпуля" и "Севильи" в Базель был разным. Команда Юргена Клоппа прошла к финалу почти с самых низов Лиги Европы, начав турнир с группового этапа. Здесь на пути мерсисайдцев попались "Бордо", "Сьон" и "Рубин", с которыми англичане испытали серьезные проблемы, и лишь в трех заключительных матчах группового этапа смогли гарантировать себе выход в плей-офф.

Далее было непростое сражение с "Аугсбургом", исход которого предрешил единственный гол Джеймса Милнера с пенальти на "Энфилд Роуд", отмечает Sport.ua.

Намного легче было команде Клоппа в 1/8 финала в матче против "Манчестер Юнайтед". Добыв уверенную победу в родных стенах (2:0), "Ливерпуль" свел ответный матч к ничьей.

В четвертьфинале Клопп пожаловал на родной "Сигнал Идуна Парк", где его тепло встретили болельщики дортмундской "Боруссии". После выездной ничьей 1:1, казалось, что дома "Ливерпуль" не должен испытать проблем с явно уставшим за сезон соперником, однако все пошло не по плану "красных". Уже к 10-й минуте встречи "Ливерпуль" "горел" со счетом 0:2, но отлично проведенный второй тайм подарил хозяевам волевую победу 4:3, а этот матч, пожалуй, стал главным украшением всего турнира. В полуфинале "Ливерпуль" встретился с "Вильярреалом": две команды, которые могли похвастаться на тот момент внушительной серией из 12-ти матчей без поражений в Лиги Европы, но было понятно, что кто-то должен уступить дорогу.

После упущенной ничьей на выезде команда Клоппа смогла разобрать "желтую субмарину" на запчасти в ответном поединке, отправив в ворота одной из лучших оборон турнира три безответных гола. В это же время "Севилья" не без труда в родных стенах разобралась с "Шахтером", доведя общий счет полуфинального противостояния до 5:3. До этого со своего пути команда Унаи Эмери успела убрать "Мельде", "Базель" и "Атлетик". И лишь в противостоянии с клубом из Бильбао андалусцы испытали серьезные проблемы, переиграв своих соотечественников лишь в серии послематчевых пенальти. А вот выступление команды Эмери в нынешней Лиге чемпионов, откуда и вылетела команда, откровенно не заладилось.

В групповой этап Лиги чемпионов "Севилья" попала, как победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы, сходу составив компанию крепким соперникам в лице "Ювентуса", "Манчестер Сити" и гладбахской "Боруссии". В шести матчах группового этапа ЛЧ команде Эмери удалось добыть всего две победы — над испытывающей на тот момент серьезные проблемы "Боруссией" и в ничего не значащем для "Ювентуса" домашнем поединке, которая и позволила "Севилье" занять третье место в группе и последовать в Лигу Европы.

До этого момента "Ливерпуль" трижды выходил в финалы Кубка УЕФА - в 1973-м, 1976-м и 2001-м годах. Все три финала были за мерсисайдцами. "Севилья" имеет в своем активе четыре финала и четыре победы в них. Ни разу ни "Ливерпуль", ни "Севилья" еще не проигрывали в финалах второго по значимости турнира Старого Света. В тот момент, когда "красные" в 2001-м году в финале Кубка УЕФА обыгрывали "Алавес" (5:4), "Севилья" выступала в Сегунде и не имела в своем активе ни одного трофея подобного уровня. В случае победы "Севильи" в Базеле это будет десятая победа представителя Испании в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Тогда испанцы опередят Италию и станут самой успешной страной в истории турнира. "Ливерпуль" может принести восьмой кубок в копилку Англии.

Тренеры команд:

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

— Моя команда добралась до финала, потому что я был уверен в мастерстве этих футболистов. Поначалу я был единственным таким человеком, теперь о нашей силе знает чуть больше людей. И я чувствую себя очень хорошо, зная, что они заслужили право сыграть в финале. Рад, что парни смогли показать, как они сильны. У нас теперь есть отличный шанс сделать большой шаг вперед.

Чем дольше тянется твоя безвыигрышная серия, тем сильнее ты стараешься. Все мы знаем, о чем мечтают наши болельщики. Понимаем, как сильно они хотят победы в завтрашнем финале. Наши поклонники подавали нам отличный пример — и дома, и на выезде, они путешествовали за нами по всей Европе! Конечно, мы очень хотим воплотить их мечту в реальность. Обещаю — мы сделаем для победы все возможное. Но проблема в том, что и "Севилья" поступит точно так же.

Надо сыграть организованно и контролировать происходящее на поле. Нужно быть достаточно терпеливыми и дождаться того самого шанса. В финале надо быть готовым к ошибкам, ведь на тебя смотрит весь мир. Футбола без ошибок не существует. Но важно правильно принять следующее решение.

Унаи Эмери, главный тренер "Севильи":

— Каждый раз, когда футбол дает тебе шанс, его надо использовать. Все наши достижения за последние годы — это очень здорово, но останавливаться на достигнутом нельзя. Хочется снова пережить все эти эмоции. Болельщики "Севильи" тоже это понимают. Наш клуб для них — как вторая жена или вторая любимая девушка.

"Ливерпуль" входит в число десяти лучших клубов мира. У него богатая история, в активе команды пять Кубков европейских чемпионов, Кубки УЕФА, чемпионства в Англии. Под руководством нового тренера "Ливерпуль" заметно преобразился и стал счастливой командой. "Ливерпуль" чем-то похож на "Атлетик" — очень высоко прессингует и выкладывается на сто процентов.

У всех моих игроков есть свои сильные стороны, и очень важно, чтобы каждый показал их против "Ливерпуля". Нам нужно выдать идеальный матч. Мы очень хотим расти. Хотим навсегда вписать свои имена в историю этого соревнования. Нужно найти верный баланс и контролировать свои эмоции, чтобы ни на секунду не потерять концентрацию. Она нам очень понадобится.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы проиграл "Севилье".

Фото: sport-xl.org.

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Лига Европы финал Ливерпуль Севилья
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