"Не тот соперник, которым можно гордиться". Владимиру Кличко стыдно за проигрыш Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что стыдится проигрыша британцу Тайсону Фьюри, он решительно настроен вернуть свои титулы.

Об этом пишет Sportаrena, ссылаясь на данные Boxingnewsonline.

В то же время наш соотечественник уточнил, что его соперник не тот, на которого можно смотреть и гордиться.

"Очень стыдно, что проиграл первый бой… Его заявления меня расстроили… Никакого повторения истории не будет ", — отметил боксер.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.