Как в Киеве сборную Украины на Евро-2016 провожали: опубликованы фото и видео

В Киеве на Михайловской площади торжественно провожали национальной сборной Украины по футболу на чемпионат Европы-2016, который с 10 июня по 10 июля пройдет на полях Франции.

В праздничной церемонии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, игроки и тренеры национальной команды страны, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр столицы Виталий Кличко, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и послы национальной команды на Евро-2016, сообщает Громадське.

После того, как Руслана спела гимн Украины, слово взял президент.

Президент пожелал футболистам повторить успех Джамалы на "Евровидении" и подарил флаг национальной сборной, который передал Руслану Ротаню.

После торжественных мероприятий состоялся концерт группы "Тень солнца", которая среди прочего исполнила музыкальную визитку нашей команды на Евро-2016, песню "Їхали козаки".

Напомним, на Евро-2016 сборная Украины сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

фото: hromadske.ua; president.gov.ua; видео: 112 Украина