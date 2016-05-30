Боевики ИГИЛ пригрозили сборной России терактами на Евро-2016 — СМИ

Во время предстоящего Евро-2016 террористы ИГИЛ помимо бомб намерены использовать стрелковое оружие и даже дроны, переносящих химические вещества.

Отмечается, что на матч группового этапа между сборными Англии и России, который пройдет в Марселе 11 июня, запланирована серия терактов, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на The Sun.

Об этом стало известно из компьютера Салаха Абдеслама. Он является одним из организаторов терактов в Брюсселе и в Париже. В его компьютере был подробнейший план атак против английских болельщиков.

При этом ноутбук Абдеслама был захвачен во время полицейского рейда в Брюсселе в марте. Несколькими днями позже он был ранен в ногу и захвачен полицией в Бельгии. Руководители спецслужб Англии опасаются, что теракты могут произойти не только на стадионе, но и в барах и фанзонах Евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в местах большого скопления людей на территории Франции, которая в июле будет принимать футбольный турнир Евро-2016, боевики "Исламского государства" готовят серию терактов.