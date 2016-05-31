"Динамо" усилилось скоростным украинским полузащитником

26-летний украинский полузащитник Артем Громов подписал контракт с киевским "Динамо".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Динамо".

Отмечается, что срок соглашения, вступающего в силу с 1 июля 2016 года, рассчитан на три года.

Артем Громов родился 14 января 1990 года в городе Стрый Львовской области. С 2007 по 2016 года выступал за полтавскую "Ворсклу", в чемпионате Украины проведя 132 матча и забив 25 мячей. За национальную сборную Украины провел 2 матча.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь сборной Украины может стать игроком "Динамо".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).