Новым главным тренером "Шахтера" стал португалец Фонсека

Донецкий "Шахтер" объявил о назначении новым главным тренером португальца Паулу Фонсеки.

Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба "Шахтера".

"Это молодой, амбициозный и очень квалифицированный специалист, который, я убежден, сделает все для того, чтобы болельщики гордились своей командой. Паулу нужен "Шахтер", а "Шахтеру" нужен Паулу", — отметил президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

"Я очень счастлив, что становлюсь частью такого клуба, как "Шахтер". Работать в таком клубе – это огромнейшая привилегия для любого тренера. Хочу сказать болельщикам, что мы будем продолжать всю ту работу, которая велась многие годы в "Шахтере". Мы очень амбициозны и будем все свои амбиции вкладывать в красивый и качественный футбол", — сказал Фонсека.

Отмечается, что главный тренер приступит к работе 1 июня 2016 года.

Паулу Фонсека родился 5 марта 1973 года в Мапуту, Мозамбик.

Карьера тренера: "Авеш" (2011–2012), "Пасуш де Феррейра" (2012–2013, 2014–2015), "Порту" (2013–2014), "Брага" (2015–2016).

Тренерские достижения: обладатель Суперкубка Португалии (2013, "Порту"); обладатель Кубка Португалии (2016, "Брага").

Паулу Фонсека станет 32-м тренером в истории "Шахтера".

Напомним, ранее главным тренером "Шахтера" был Мирча Луческу, он занял соответствующий пост 18 мая 2004 года, а спустя 12 лет и три дня ушел в отставку в статусе лучшего и самого титулованного специалиста в украинском футболе.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).