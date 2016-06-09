Как сборная Украины тренировалась во Франции перед Евро-2016: опубликованы фото и видео

В среду, 8 июня, во Франции сборная Украины по футболу провела первую тренировку в Экс-ан-Провансе перед Чемпионатом Европы (Евро-2016).

Об этом говорится на сайте ФФУ.

В ведомстве уточнили, что мероприятие состоялось на стадионе "Жорж Каркассон", который является тренировочной базой нашей команды.

"Первая тренировка была открытой для зрителей, которые почти полностью заполнили трибуны", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, украинцы, приехавшие из Марселя, Ниццы и других уголков Франции, французы и много местных детей обеспечили сборной государства домашнюю атмосферу.

Напомним, команда нашей страны прибыла во Францию 7 июня, Евро-2016 на территории государства стартует 10 числа. Первая игра сборной Украины пройдет 12 июня, ее соперником будет Германия.

Фото: ffu.org.ua, @FFUKRAINE, видео: Football Federation of Ukraine