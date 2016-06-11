Евро-2016. Швейцария минимально победила Албанию, видео гола

Во Франции второй матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная Албании и Швейцарии (группа А), завершился со счетом 0:1.

Игра проходила в Лансе на стадионе "Феликс Боллар-Делелис".

На первых минутах игры швейцарцам удалось открыть счет, Шакири навесил с углового в самый центр штрафной, после чего Шер выпрыгнул выше всех и головой поразил ворота соперника (голкипер совершил ошибку — вышел из ворот, но не смог перехватить передачу).

После этого албанцы штурмовали штрафную площадку швейцарцев, но придумать что-то действительно интересное не могли. Между тем на 31-й минуте команда могла отыграться, Садику получил мяч в штрафной после дальнего заброса, но в ближнем бою не переиграл голкипера.

Через несколько минут у сборной Швейцарии была возможность увеличить отрыв: игрок соперника Цана сыграл рукой по мячу лежа (получил вторую желтую карточку, был удален с поля), после чего Джемайли нанес удар со штрафного и попал в штангу.

Во втором тайме сначала игра явно замедлилась, албанцы не могли ее ускорить, а соперник не особо хотел, однако ближе к концу матча первые создали два момента, которые могли изменить результат игры.

В частности, Хисай сделал проникающий пас в штрафную, а Садику пробил с острого угла в ближний, попал в сетку, но с обратной стороны, потом швейцарцы упустили Гаши, который принял мяч сам у штрафной, сделал пару шагов и не смог переиграть голкипера.

Видео гола Шера

Албания — Швейцария 0:1

Гол: Шер, 5

Албания: Бериша — Хисай, Цана, Маврай, Аголли — Абраши, Кукели, Т.Джака (Каче, 61) – Роши (Цикалеши, 73), Садику (Гаши, 82), Ленжани;

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес — Берами, Г.Джака – Шакири (Фернандес, 88), Дземаили (Фрай, 76), Мехмеди (Эмболо, 62) — Сеферович;

Предупреждения: Цана, Каче, Кукели, Маврай — Шер, Берами;

Удаление: Цана, 36.

Напомним, первый матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная Франции и Румынии, завершился со счетом 2:1. Видео голов можно посмотреть здесь.

Видео: Little Vodka