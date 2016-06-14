Сборную России предложили выгнать с Евро-2016 из-за устроенных ее фанатами драк в Марселе

Из-за неподобающего поведения российских болельщиков во Франции сборная России должна быть исключена из Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016).

Об этом заявил исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков (Великобритания) Кевин Майлз, сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на The Telegraph.

"На Евро-2000 Англия была под угрозой исключения из турнира из-за поведения (фанатов. — ред.) за пределами стадиона, которое было гораздо менее тяжким, чем то, что творили на улицах Марселя российские болельщики. Если из-за меньших проблем с поведением за пределами игровой площадки могла быть угроза для участия Англии в Евро-2000, то, конечно, нужно ставить вопрос о дальнейшем участии России в этом турнире на основании того, что мы видели на стадионе", — отметил Майлз.

По его словам, группы российских хулиганов выстраивались заранее для драк, как будто бы они тренировались месяцами. Он рассказал, что был вынужден бежать в безопасное место во время беспорядков в Марселе.

Напомним, матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Англии и России состоялся на марсельском стадионе "Велодром" в субботу и завершился со счетом 1:1. После финального свистка группа российских болельщиков прорвалась в сектор, где находились фанаты сборной Англии.

В Марселе в последние дни проходили столкновения между английскими, российскими и местными болельщиками, в ходе беспорядков пострадали около 40 человек, и з них четверо получили тяжелые ранения, а один пережил клиническую смерть.