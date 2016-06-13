Минимальная победа. На Евро-2016 сборная Испании "дожала" чехов, опубликованы фото и видео

В понедельник, 13 июня, в рамках Евро-2016 в группе D был сыгран матч между сборными Испании и Чехии. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Висенте дель Боске.

Матч проходил с преимуществом испанских футболистов, однако забить мяч им долго не удавалось.

Вырвать победу испанцы сумели, забив мяч на 87-й минуте. Жерар Пике замкнул головой передачу слева от Андреса Иньесты.

Таким образом, в группе D после первого тура лидируют сборные Испании и Хорватии, одержавшие победы с одинаковым счетом 1:0.

Испания — Чехия 1:0

Гол: Пике, 87

Испания: Де Хеа — Хуанфран, Рамос, Пике, Альба — Бускетс, Иньеста, Фабрегас (Алькантара, 70) — Силва, Мората (Адурис, 62), Нолито (Педро, 82)

Чехия: Чех — Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски — Дарида, Плашил – Селассие (Шурал, 86), Росицки (Павелка, 88), Крейчи – Нецид (Лафата, 75)

Предупреждения: Лимберски

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня сборная Хорватии победила команду Турции.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.