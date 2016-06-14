Евро-2016: сборная Венгрии в большинстве уверенно победила австрийцев, опубликованы фото и видео

Во вторник, 14 июня, на Евро-2016 в группе F был сыгран матч между сборными Австрии и Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу венгров.

Счет был открыт во втором тайме. На 62-й минуте неожиданно сборная Венгрии вышла вперед — Салаи реализовал выход один на один после стеночки с Кляйнхайслером.

Стоит отметить, что австрийцы остались в меньшинстве после удаления киевского динамовца Александра Драговича на 66-й минуте.

А окончательный счет венгры установили на 87-й минуте. Золтан Штибер поймал на контратаке защиту австрийской команды, а затем уверенно перебросил стража ворот.

Австрия — Венгрия 0:2



Голы: Салаи, 62, Штибер, 87

Австрия: Альмер — Кляйн, Хинтеррегер, Драгович, Фухс — Арнаутович, Алаба, Баумгартлингер, Харник (Шепф, 78) – Юнузович (Сабитцер, 61) – Янко (Окоти, 65)

Венгрия: Кирай — Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар — Гера – Немет (Пинтер, 89), Нодь, Кляйнхайслер (Штибер, 79), Джуджак – Салаи (Прискин, 69)

Предупреждения: Драгович – Немет

Удаление: Драгович, 66

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Италии одержала уверенную победу над бельгийцами.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.