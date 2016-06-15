Евро-2016: сборная Словакии одержала победу над россиянами, опубликованы фото и видео

В среду, 15 июня, на Евро-2016 был сыгран матч второго тура в группе B между сборными России и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу словацкой команды.

Словаки открыли счет в первом тайме. На 32-й минуте Владимир Вайсс, убрав своего оппонента, пробил точно в угол с линии вратарской.

Сборная Словакии удвоила счет на 45-й минуте. Быстро разыграв угловой, Хамшик получил мяч на краю чужой штрафной, а затем пробил точно под штангу ворот Акинфеева.

Во втором тайме Россия сумела сократить разрыв в счете. На 80-й минуте Глушаков из района одинадцатиметровой замкнул головой навес слева от Олега Шатова.

Россия — Словакия 1:2

Голы: Глушаков, 80 – Вайсс, 32, Хамшик, 45

Россия: Акинфеев — Смольников, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Нойштедтер (Глушаков, 46), Головин (Мамаев, 46) – Кокорин (Широков, 76), Шатов, Смолов — Дзюба

Словакия: Козачик — Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан — Куцка, Печовски, Хамшик – Мак (Дюриш, 80), Дуда (Немец, 67), Вайсс (Швенто, 72)

Предупреждения: Дюрица

Напомним, ранее сообщалось, что в первом матче Россия сыграла вничью с Англией — 1:1.

Видео: UEFA EURO 2016 FRANCE.