Бывший главный тренер объяснил, почему сборная России проиграла словакам

После матча сборных Словакии и России на Евро-2016 (2:1) бывший главный тренер сборной России Олег Романцев заявил, что словаки слишком свободно чувствовали себя в центральной зоне.

Об этом он написал в своей колонке для "Спорт-Экспресс".

По мнению специалиста, "То, что Слуцкий не стал менять состав, которым начинал матч с англичанами, означает, что этим футболистам тренер продолжает доверять. Что ж, его право. Исходя из этого выстраивалась и тактика, которая мало чем отличалась от выбранной в стартовой встрече. Хотя словаки, при всем уважении к ним, слабее предыдущего соперника, и акцент на атаку во встрече с ними напрашивался сам собой. Однако начали наши осторожно, присматриваясь к оппоненту, который на сей раз выглядел более быстрым и маневренным.

Ожидалось, что команда Яна Козака будет действовать от обороны, ловя момент для контратаки. Ведь выдвинутые вперед Дуда, Вайсс и Мак обладают хорошей скоростью и, что особенно опасно, умеют открываться. Мы же вновь рассчитывали в наступлении на настойчивость Дзюбы, нестандартность Кокорина и бомбардирское чутье Смолова. Увы, результативных действий от них не дождались.

К активным действиям россияне перешли где-то после 15-й минуты, выбрав для этого правый фланг, где реактивный Смольников неплохо взаимодействовал с Шатовым. Однако завершения их выпадов выглядели предсказуемыми. А для Шкртела с Губочаном активность бывших партнеров по "Зениту" неожиданностью не стала.

Бросалось в глаза, что словаки достаточно свободно чувствовали себя в центральной зоне на нашей половине поля, которую должны были контролировать Нойштедтер и Головин. Это держало в напряжении Игнашевича и Василия Березуцкого, наложило на них дополнительную нагрузку. Тем не менее, беда пришла с фланга, который должен был контролировать Смольников. Вайсс перехитрил его дважды: сначала заставил поверить, что не представляет опасности, а затем убрал на замахе в штрафной, после чего переиграл Акинфеева. Кстати, вместе с питерским защитником на Вайсса бросился еще и Василий Березуцкий, чего делать категорически не следовало. А вот подстраховать партнера ему бы стоило. Тогда была бы возможность броситься под удар словака и попытаться помешать ему", — написал Романцев.

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