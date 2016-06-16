Бой за титул чемпиона мира. Польский боксер уверен в победе над украинцем

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацкий заявил, что кроме своей победы даже не рассматривает другого варианта развития событий в поединке с украинцем Александром Усиком.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Przegląd Sportowy, пишет Укринформ.

В то же время журналисты уточнили, что на кону боя стоит титул соперника нашего соотечественника.

"Теперь буду иметь шанс проверить себя в поединке с чемпионом (Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе — ред.) и увидим, кто из нас лучший. Я чувствую себя фаворитом, и с удовольствием одержу победу", — отметил боксер.

Напомним, в K2 Promotions Ukraine сообщали, что бой между Кшиштофом Гловацким и Александром Усиком может состояться в Польше 10 или 17 сентября, точная дата его проведения стане известна в начале июля.