Сборные Германии и Польши сыграли вничью и "отцепили" Украину от Евро-2016, опубликованы фото

В четверг, 16 июня, на Евро-2016 в группе С был сыгран матч между сборными Германии и Польши. Игра завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, после двух туров, сборная Германии набрала 4 очка и занимает первое место. У сборной Польши также 4 очка и она занимает второе место.

Германия — Польша 0:0

Германия: Нойер — Хеведес, Боатенг, Хуммельс, Гектор — Кроос, Хедира — Мюллер, Езил, Дракслер (Гомес, 71) — Гетце (Шюррле, 66)

Польша: Фабиански — Пищек, Глик, Паздан, Енджейчик — Блащиковски (Капустка, 80), Крыховяк, Мачински (Йодловец, 76), Гросицки (Пешко, 87) — Милик, Левандовски

Предупреждения: Хедира, Езил, Боатенг — Мачински, Гросицки

При этом сборная Украины потеряла шансы занять третье место, которое теоретически может дать право пробиться в плей-офф (четыре лучшие команды из шести групп попадают в 1/8), пишет football.ua.

Учитывая то, что в зоне досягаемости украинцев лишь сборная Северной Ирландии, которой подопечные Фоменко уступили 0:2, наша команда заняла четвертую строчку в группе С. Даже если сборная Украины наберет три очка (победа над Польшей) и сравняется в этом показателе с британцами (если Сев.Ирландия проиграет Германии), сине-желтые уступают североирландцам по личным встречам. Поляки и немцы имеют в активе по четыре очка после двух туров.

Таким образом, поединок сборной Украины против сборной Польши, который состоится 21-го июня на Велодроме в Марселе станет для украинских футболистов прощальным на Евро-2016. Добавим, что наша сборная стала первой командой, которая досрочно покидает турнир.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины безвольно проиграла Северной Ирландии.