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В Марселе произошла стычка фанатов Reuters
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В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
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В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
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В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
-
В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
-
В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
-
В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
-
В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
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В Марселе фанов Украины и Польши, устроивших драку, разгоняли слезоточивым газом, опубликованы фото Reuters
Во вторник, 21 июня, в Марселе произошла стычка фанатов играющих сегодня матч третьего тура группового этапа Евро-2016 сборных Польши и Украины.
За несколько часов до игры фанаты обеих сборных собрались в старом порту Марселя под колесом обозрения, пишет Isport.
Отмечается, что стычка произошла спонтанно: столкнулись порядка 10 польских "хулз" и несколько украинцев. Драка продолжалась несколько секунд, после чего в ситуацию вмешалась полиция.
Одного из нападавших поляков арестовали, заключив в наручники, против остальных был применён слезоточивый газ.
Напомним, ранее сообщалось, что на Евро-2016 хорватские ультрас едва не подорвали работника стадиона.