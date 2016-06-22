Евро-2016: сборная Исландии вырвала победу у австрийцев, португальцы расписали ничью с венграми

В среду, 22 июня, на Евро-2016 в группе F были сыграны матчи заключительного тура. Сборные Венгрии и Португалии сыграли вничью 3:3, а матч между сборными Исландии и Австрии завершился со счетом 2:1.

На 19-й минуте Золтан Гера первым оказался на подборе после подачи углового и метров с 20-ти пробил в дальний угол ворот.

На 44-й минуте португальцы сравняли счет. Роналду вывел Нани один на один с вратарем, а Луиш с близкого расстояния пробил мимо вышедшего из ворот Кирая.

На 48-й минуте венгры снова повели в счете. Балаж Джуджак реализовал перспективный штрафной, при этом помог рикошет.

На 51-й минуте португальцы сравняли счет. Роналду красиво пяткой замкнул передачу с правого фланга.

На 56-й минуте Венгрия снова вышла вперед. Джуджак неудачно исполнил штрафной и пробил в стенку, но подобрал мяч, вошел в штрафную и снова попал в ворота с помощью рикошета.

Однако на на 63-й минуте португальцы снова сравняли счет. Роналду выиграл борьбу на втором этаже после подачи Куарежмы и пробил мимо вышедшего из ворот Кирая.

Венгрия — Португалия 3:3

Голы: Гера, 19, Джуджак, 49, 56 — Нани, 43, Роналду, 50, 63

Венгрия: Кирай, Ланг, Юхас, Гузмич, Корхут, Гера (Беше, 46), Пинтер, Элек, Джужджак, Ловренсиш (Штибер, 83), Салаи (Немет, 70)

Португалия: Патрисиу, Виейринья, Карвальо, Пепе, Элизеу, Моутиньо (Санчес, 46), Карвальо, Гомеш (Куарежма, 61), Нани (Данило, 81), Мариу, Роналду

Предупреждения: Юхас, Гузмич, Гера

Во втором матче между сборными Исландии и Австрии на 18-й минуте исландцы вышли вперед. Джон Бодварссон с близкого расстояния в падении отправляет мяч в сетку ворот Альмера.

На 60-й минуте счет стал ничейным. Шепф, убрав своего оппонента, ударом в дальний угол из пределов чужой штрафной сравнял счет в матче.

А на 4-й компенсированной минуте Арнор Траустасон в контратаке замыкает передачу справа от Эльмара Бьярнасона.

Исландия — Австрия 2:1

Голы: Бодварссон, 18, Траустасон, 90+4 – Шепф, 60

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Арнасон, Р.Сигурдссон, Скуласон – Гудмундссон (Ингасон, 87), А.Гуннарсон, Сигурдссон, Б.Бьярнасон – Бодварссон (Э.Бьярнасон, 71), Сигторссон (Траустасон, 80)

Австрия: Альмер — Драгович, Предль (Шепф, 46), Хинтеррегер, Фухс – Ильзанкер (Янко, 46), Баумгартлингер — Кляйн, Алаба, Арнаутович – Сабитцер (Янтшер, 78)

Предупреждения: Скуласон, Сигторссон, Арнасон, Халльдоурссон – Янко

На 37-й минуте Александр Драгович не сумел реализовать пенальти (штанга).

Таким образом, Венгрия с 5 очками оказалась на первом месте, исландцы с таким же количеством очков заняли второе место, португальцы с 3 очками заняли третье место, а австрийцы с 1 очком остались на последнем месте.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Хорватии вырвала победу у испанцев, турки уверенно выиграли у сборной Чехии.