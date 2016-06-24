Президент ФФУ рассказал, когда назовут имя нового наставника сборной Украины

Решение о назначении нового главного тренера сборной Украины по футболу будет взвешенным.

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает ТСН.

"Я уверен, что это решение будет принято Исполкомом. Когда будет принято такое решение, будет рассматриваться вопрос о новом тренерский штаб на ЧМ-2018 и Евро-2020", — сказал он.

"Я уверен, будет принято взвешенное решение", — добавил Павелко.

Глава ФФУ не стал отвечать на вопрос о слухах по поводу возможного назначения тренером Андрея Шевченко.

"Думаю, будут разные кандидаты. Сейчас будет сформирована рабочая группа, которая представит различные варианты будущего нашей сборной, среди которых именно Исполком и примет решение", — отметил он.

"Затягивать с этим вопросом нельзя, потому что через несколько месяцев начинается отбор на следующий Чемпионат мира", — объяснил он.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко заявил, что на Евро-2016 во Франции команда проиграла Польше по счету, а не по голевым моментам.