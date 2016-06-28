Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов

28 июня 2016, 11:06

По количеству попаданий в створ ворот исландцы англичанам не уступили.

  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters
  • Скандинавский шок и трепет. Сборная Исландии вырвала победу у Англии, обзор матча и видео голов Reuters

Вчера, 27 июня, поздно вечером завершился матч 1/8 плей-офф Чемпионата Европы, в котором сборная Исландии, доказала свое звание открытия чемпионата, вырвав победу у команды Англии, и продлевая проигрышную историю родоначальников футбола на больших турнирах.

На чемпионатах Европы команда "Трех львов" уже 20 лет не может пройти в плей-офф ни одного раунда, да и вообще с матчами на выбывание у них скверная история, напомнил "Террикон".

А ведь все так прекрасно начиналось. Уже на третьей минуте словенский арбитр Дамир Скомина назначил достаточно сомнительный пенальти за касание вратаря Халльдоурсона Смоллинга, который откровенно пробрасывал мяч от ворот за линию ворот. Руни положил мяч четко под штангу, а так бы Халльдоурсон мог исправить свою оплошность.

Англия — Исландия. Пенальти Руни — 1:0

Однако прошло чуть больше минуты и счет был равным. Вбрасывание из-за боковой в самом что ни есть британском стиле в штрафную площадь, скидка головой и Рагнар Сигурдссон вколотил мяч в ворота — 1:1!

Англия — Исландия. Гол Сигурдсона — 1:1

Казалось, что от такой оборотки англичане, судя по их недоуменным лицам, будут долго приходить в себя. Однако этого не произошло. Фавориты этой игры тотально завладели мячом, часто, но неточно били по воротам. Но и исландцы продолжали играть, как будто ничего не произошло. У них был план и этот план был в том, чтобы своей оборонительной тактикой усыпить бдительность соперника. И им это удалось. К перепасовке около собственной штрафной англичане отнеслись слишком вальяжно, а Сигторссон возьми и пробей. Мяч предательски проскочил под Хартом и медленно пересек линию ворот — 2:1!

Англия — Исландия. Гол Сигторссона — 1:2

Теперь уже у англичан был шок и трепет. Ходжсон откровенно выглядел растерянным и в таком состоянии прибывал до самого финального свистка. По большому счету, голевых моментов англичане почти не создали. Были опасные удары, но Халльдоурсон не просто так поставлен в ворота и все, что летело под перекладину над ним — он и отбивал, что летело выше — не трогал. А по количеству попаданий в створ ворот исландцы англичанам не уступили. Просто они были более аккуратны со своими редкими атаками.

Финального осмысленного штурма у англичан не получилось. Не помогли ни Варди, ни Рашфорд, хотя грешивших потерями и неточными ударами Руни, да и Кейна можно было менять раньше.

Исландцы выстояли и идут дальше. Получится ли еще одна сенсация с хозяевами турнира? До 3 июля у северян будет еще время отдохнуть и, похоже, в Исландии пора объявлять каникулы. Одним выходным празднование такой исторической победы над родоначальниками футбола не обойтись.

Команды играли в следующих составах:

сб. Англии: 1. Харт, 2. Уолкер, 5. Кэхилл, 6. Смоллинг, 17. Дайер ( до 46') , 3. Роуз, 7. Стерлинг Р. ( до 60') , 20. Алли, 9. Кейн Г., 15. Старридж, 10. Руни ( до 87')

Замены: 18. Уилшир (c 46') , 11. Варди (c 60') , 22. Рашфорд (c 87')

Запасные: 13. Форстер Ф., 23. Хитон, 12. Клайн, 16. Стоунз, 21. Бертран, 8. Лаллана, 14. Хендерсон, 19. Баркли, 4. Милнер

Предупреждения: Старридж 47'

сб. Исландии: 1. Халльдоурсон, 2. Севарссон, 6. Сигурдссон Р., 23. Скуласон А., 8. Бьярнасон Б., 10. Сигурдссон Г.Т., 14. Арнасон, 17. Гуннарссон А., 7. Гудмундссон, 9. Сигторссон ( до 77') , 15. Бедварссон ( до 89')

Замены: 18. Бьярнасон Т. (c 77') , 21. Траустасон (c 89')

Запасные: 12. Кристинссон, 13. Йонссон И., 3. Хаукссон Х., 4. Херманнссон, 5. Ингасон С., 19. Магнуссон Х., 16. Сигурйонссон, 20. Хадльфредссон Э., 22. Гудьонсен Э., 11. Финнбогасон

Предупреждения: Сигурдссон Г.Т. 38', Гуннарссон А. 65'

Напомним, ранее в четвертьфинал ЕВРО вышли Польша, Уэльс, Португалия, Франция, Германия и Бельгия и сборная Италии, уверенно победившая чемпиона Испанию.

видео: rutube.ru  

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победа Евро-2016 Англия сборная Исландия
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