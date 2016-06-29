Евро-2016: букмекеры назвали фаворитов турнира накануне четвертьфиналов

В четверг, 30 июня, на Евро-2016 стартуют четвертьфиналы: Польша будет играть с Португалией, Уэльс — с Бельгией, Германия — с Италией, а Франция — с Исландией.

Перед четвертьфинальными поединками сборная Франции сохраняет статус главного фаворита на победу в турнире, по мнению букмекеров, сообщает ZN.UA.

Вторым претендентом на победу считается сборная Германии, а третьим — сборная Бельгии, которая играет в другой части сетки плей-офф. А вот в то, что сенсационно продолжит выступать на турнире сборная Исландии, букмекеры не верят.

Котировки на победу на Евро-2016

1. Франция - 3,75

2. Германия - 4,00

3. Бельгия - 5,00

4. Италия - 6,50

5. Португалия - 7,00

6. Польша - 17,00

7. Уэльс - 26,00

8. Исландия - 34,00

Напомним, ранее стало известно, какую кругленькую суму заработала сборная Украины на Евро-2016.