Евро-2016: букмекеры назвали фаворитов турнира накануне четвертьфиналов

Сборная Франции сохраняет статус главного фаворита на победу в турнире.
В четверг, 30 июня, на Евро-2016 стартуют четвертьфиналы: Польша будет играть с Португалией, Уэльс — с Бельгией, Германия — с Италией, а Франция — с Исландией.
Перед четвертьфинальными поединками сборная Франции сохраняет статус главного фаворита на победу в турнире, по мнению букмекеров, сообщает ZN.UA.
Вторым претендентом на победу считается сборная Германии, а третьим — сборная Бельгии, которая играет в другой части сетки плей-офф. А вот в то, что сенсационно продолжит выступать на турнире сборная Исландии, букмекеры не верят.
Котировки на победу на Евро-2016
1. Франция - 3,75
2. Германия - 4,00
3. Бельгия - 5,00
4. Италия - 6,50
5. Португалия - 7,00
6. Польша - 17,00
7. Уэльс - 26,00
8. Исландия - 34,00
Напомним, ранее стало известно, какую кругленькую суму заработала сборная Украины на Евро-2016.