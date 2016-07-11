Суркис грозит немецкому "Байеру" разбирательством в ФИФА из-за тайных переговоров с Драговичем

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что леверкузенский "Байер" ведет переговоры с защитником киевской команды Александром Драговичем в обход украинского клуба.

Об этом он сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине".

"На данный момент на моем столе нет официального предложения от немецкого клуба — последнее поступило примерно полтора месяца назад, но сумма компенсации за игрока нас не устроила. Все остальное — слухи, которые я никогда не комментировал и не буду комментировать впредь.

В то же время мне точно известно, что представители "Байера" в обход "Динамо" выходили на самого Драговича — еще до чемпионата Европы, что, не исключаю, повлияло на его игру в составе сборной.

Наш клуб имеет теперь все основания обратиться в ФИФА и УЕФА. Для начала с запросом: имел ли "Байер" право контактировать с нашим игроком напрямую, если у футболиста — действующий контракт на два года?" — заявил Суркис.

Суркис также подчеркнул, что не собирается отпускать футболиста в другой клуб за меньшую сумму, чем он был куплен. "Давления на меня оказывать не надо. Драгович станет отрабатывать свой контракт в полной мере ровно до того момента, когда или "Байер", или любой другой солидный западный клуб не просто проявит к нему интерес, но и предложит соответствующую высокому классу игрока компенсацию. Было бы странно, если бы я согласился отдать ключевого футболиста "Динамо" за сумму меньше той, за которую мы его покупали", — добавил президент "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что австрийский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Италии.