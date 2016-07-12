"Динамо" и "Шахтер" обнародовали заявки на новый сезон

Чемпионы Украины киевские "динамовцы" подали заявку на сезон 2016/17, в которой отсутствует один из лидеров команды последних лет Олег Гусев.

Заявка опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

Кроме Гусева в заявке также отсутствуют Александр Рыбка и Валерий Федорчук. Вместе с тем, в команду вернулись Артем Кравец и Максим Коваль, которые провели прошлый сезон в аренде, соответсвенно, в немецком "Штутгарте" и датском "Оденсе".

Кроме того, в списке игроков значятся новички Александр Гладкий (экс-донецкий "Шахтер") и Артем Громов (экс-полтавская "Ворскла").

33-летний Гусев непрерывно выступал в "Динамо" на протяжении 13 лет, с 2003-го года. Провел за команду 286 матчей (57 голов).

Вместе с тем для участия в следующем сезоне чемпионата Украины донецкий "Шахтер" заявил 27 футболистов.

Среди игроков присутствуют два новичка. Это футболисты, которые ранее принадлежали "Шахтеру", но выступали на правах аренды - защитник Богдан Бутко и Вячеслав Танковский. 25-летний Бутко минувший сезон провел в чемпионате России, выступая за пермский "Амкар". Летом он попал в заявку сборной Украины на Евро-2016 и провел на чемпионате Европы одну игру.

20-летний Танковский прошедший чемпионат Украины провел в составе луганской "Зари". На его счету 13 матчей в Премьер-лиге. В то же время полузащитников Андрея Тотовицкого и Олега Данченко, которые до последнего времени работали на сборах вместе с основой "Шахтера", в заявке команды на новый сезон УПЛ не оказалось.

Кроме того, в заявке "Шахтера" на новый сезон не нашлось места бразильцу Марсио Азеведо и украинцу Василию Кобину.

Напомним, ранее экс-нападающий "Шахтера" рассказал, как будет биться за эмблему "Динамо".