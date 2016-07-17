"Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян

17 июля 2016, 11:31

Киевляне стали обладателями не только трофея, но и одного миллиона гривен призовых.

  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Александр Шовковский - Facebook
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua
  • "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины: мудрость и эмоции киевлян Фото: fcdynamo.kiev.ua

16 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором сошлись чемпион и обладатель Кубка прошлого сезона — "Динамо" и "Шахтер" — в серии послематчевых пенальти победу одержали киевляне, став обладателями не только трофея, но и одного миллиона гривен призовых.

"Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев) — 1:1 (0:0). По пенальти — 3:4

 ГолыФред (58) — Вида (80)

Серия пенальти: Срна (+), Бернард (-), Исмаили (+), Фред (+), Селезнев (-) — Антунеш (+), Морозюк (+), Гармаш (-), Хачериди (+), Мораес (+)

"Динамо" в шестой раз в своей истории завоевало этот почетный трофей. Игроки команды и главный тренер киевлян поделились своими впечатлениями от игры.

Так, главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подвел итоги состоявшегося матча за Суперкубок Украины, пишет Dynamo.kiev.ua.

"Сегодня был праздник футбола, открытие сезона. Думаю, была равная игра. Мы победили, и я рад, что сумели порадовать наших болельщиков", — сказал он.

А полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который в этом поединке участия не принимал по причине дисквалификации, поделился эмоциями: "Браво "Динамо"!!! Было видно, что каждый игрок "Динамо" отдал все силы, я счастлив, что являюсь частью этой команды!

Да, где-то повезло, но везёт сильнейшим :) "Динамо" — чемпион!!!", — написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.

Вратарь киевлян Александр Шовковский взорвал сети своим комментарием итогов поединка за Суперкубок между его командой и "Шахтером" в Facebook.

"Каждая игра — это одна прожитая маленькая жизнь! Она бывает успешной. Бывает безликой. Случается и катастрофичной. И никогда, не повторяющейся

Выходя на каждую следующую игру, надо уметь изучить ошибки прошлой жизни и прожить новую, как единственно лучшую! Не смотрите назад — анализируйте прошедшее, чтобы сделать лучше своё будущее, но при этом живите здесь и сейчас", — написал Шовковский. 

"Дышите полной грудью. Ведь качество жизни определяется не количеством вдохов и выдохов, а теми моментами, когда перехватывает от эмоций и чувств дыхание. Будьте честны и живите в гармонии с собой и окружающим вас миром", — добавил футболист.

Предупреждены: Сидорчук (68), Хачериди (73), Мораес (89) — Кривцов (50), Сна (54), Степаненко (59)

"Динамо": Шовковский (К), Антунеш, Драгович (Хачериди), Морозюк, Мораес, Сидорчук, Корзун, Вида Гонсалес, Буяльский (Федорчук), Громов (Гармаш).

"Шахтер: Пятов, Срна(К), Ордец, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос (Нем), Тайсон (Коваленко), Эдуардо (Селезнев).

видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2

 

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