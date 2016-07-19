Премьер-лига сезона 2016/2017 гг. Букмекеры назвали фаворитов и аутсайдеров

Наименьшие шансы, на взгляд букмекеров, выиграть чемпионат — у дебютанта УПЛ "Звезды".
Чемпионы Украины — киевские "динамовцы" являются фаворитами стартующей 22 июля Премьер-лиги сезона 2016-2017 гг.
Коэффициент на победу киевлян — 1,95, пишет ZN.UA.
В то же время на победу серебряного призера прошлого сезона "Шахтера" — 2,05. Наименьшие шансы, на взгляд букмекеров, выиграть чемпионат — у дебютанта УПЛ "Звезды".
Котировки на победу в Премьер-лиге:
1. "Динамо" — 1,95
2. "Шахтер" — 2,05
3. "Заря" — 6,00
4. "Александрия" — 9,00
5. "Ворскла" — 9,00
6. "Днепр" — 12,0
7. "Сталь" — 18,0
8. "Олимпик" — 25,0
9. "Карпаты" — 50,0
10. "Черноморец" — 100,0
11. "Волынь" — 150,0
12. "Зведа" — 200,0
Напомним, ранее сообщалось, что 16 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором сошлись чемпион и обладатель Кубка прошлого сезона — "Динамо" и "Шахтер" — в серии послематчевых пенальти победу одержали киевляне.