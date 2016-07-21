Российских спортсменов суд не допустил на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро

Спортивный арбитражный суд в Лозанне решил не допускать российских легкоатлетов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте арбитража, пишет Гордон

Суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 исков от российских спортсменов, которые были поданы после отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

Соответствующее решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла в ноябре прошлого года, когда Россию впервые обвинили в государственной поддержке допинга. В июне 2016 года IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов, а Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил их к Олимпиаде.

Решение Спортивного арбитражного суда может повлиять на судьбу не только легкоатлетов, но и всей российской сборной на Олимпиаде. 20 июля МОК заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Играх будет решен после того, как в Лозанне рассмотрят апелляцию.

Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде должны принять до 27 июля.

Призыв отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду 2016, опубликовало Всемирное антидопинговое агентство 18 июля.

В тот же день был обнародован доклад независимой комиссии, в котором утверждалось, что российские атлеты, чиновники и сотрудники ФСБ причастны к масштабным манипуляциям с пробами мочи на зимней Олимпиаде 2014 года.