Мельдониевые игры. Обозреватель объяснил, чем Россия заменит Олимпиаду в Рио

После мельдониевого скандала, в результате которого олимпийскую сборную России не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, Москва может попытаться провести свою альтернативу Олимпиаде в Бразилии, как это было в 1984-м году, когда СССР бойкотировал Олимпийское игры в Лос-Анджелесе.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Политолог также рассказал, что "МВФ и Молдова пришли к соглашению о подписании новой Программы, которая предусматривает внедрение ряда экономических реформ и финансирование на три года.

Сегодня Госдеп анонсирует Встречу на уровне министров в формате "С5 + 1", которая состоится в Вашингтоне 3 августа.

В министерской встрече С5 + 1 примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Керри".

Эксперт также провел аналогию между Россией и СССР.

"Все мы помним, что, когда СССР решил ответно (страны Запада не приехали на Олимпиаду-80 в Москву в наказание за вторжение в Афганистан) бойкотировать Олимпиаду-84 в Лос-Анжелесе, то в Москве провели альтернативные квази-соревнования "Дружба-84". История повторяется — что-то подобное будет проведено в Москве снова, как альтернатива Олимпийским играм в Рио", — пишет политолог.

"Минфин Украины завершил подготовку запуска с 1 августа "единого окна" на таможне!

— Очень важно. В Украине с 15 августа стартует электронное декларирование доходов политиков.

— АвтоВАЗ на три недели распущен. Нет денег на зарплату. Нет спроса на машины.

— Продолжает очень радовать Генпрокуратура.

— Брент сейчас торгуется по 43.62 долл. за бочку", — также рассказал Олег Пономарь.

Напомним, неделю назад Украина поддержала инициативу отстранения России от участия в Олимпиаде-2016.

фото: segodnya.ua