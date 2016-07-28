Мельдониевые игры. Обозреватель объяснил, чем Россия заменит Олимпиаду в Рио

В 1984 Москва уже проводила альтернативные квази-соревнования "Дружба", пишет Олег Пономарь.
После мельдониевого скандала, в результате которого олимпийскую сборную России не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, Москва может попытаться провести свою альтернативу Олимпиаде в Бразилии, как это было в 1984-м году, когда СССР бойкотировал Олимпийское игры в Лос-Анджелесе.
Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.
Политолог также рассказал, что "МВФ и Молдова пришли к соглашению о подписании новой Программы, которая предусматривает внедрение ряда экономических реформ и финансирование на три года.
Сегодня Госдеп анонсирует Встречу на уровне министров в формате "С5 + 1", которая состоится в Вашингтоне 3 августа.
В министерской встрече С5 + 1 примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Керри".
Эксперт также провел аналогию между Россией и СССР.
"Все мы помним, что, когда СССР решил ответно (страны Запада не приехали на Олимпиаду-80 в Москву в наказание за вторжение в Афганистан) бойкотировать Олимпиаду-84 в Лос-Анжелесе, то в Москве провели альтернативные квази-соревнования "Дружба-84". История повторяется — что-то подобное будет проведено в Москве снова, как альтернатива Олимпийским играм в Рио", — пишет политолог.
"Минфин Украины завершил подготовку запуска с 1 августа "единого окна" на таможне!
— Очень важно. В Украине с 15 августа стартует электронное декларирование доходов политиков.
— АвтоВАЗ на три недели распущен. Нет денег на зарплату. Нет спроса на машины.
— Продолжает очень радовать Генпрокуратура.
— Брент сейчас торгуется по 43.62 долл. за бочку", — также рассказал Олег Пономарь.
Напомним, неделю назад Украина поддержала инициативу отстранения России от участия в Олимпиаде-2016.
фото: segodnya.ua