Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео

6 августа 2016, 18:45

Украину на Олимпиаде 2016 в Рио будут представлять 206 спортсменов в 27 видах спорта.

  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Украинские спортсмены на параде в РИО. Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Знаменосцем украинской команды стал стрелок Николай Мильчев. Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters
  • Олимпиада в Рио: яркое шоу, парад команд и первый скандал, опубликованы фото и видео Reuters

В бразильском Рио-де-Жанейро в ночь на 6 августа состоялась торжественная церемония открытия XXXI летних Олимпийских Игр 2016 года, которая длилась почти 4 часа, и завершилась зажжением олимпийского огня, символизирующий официальный старт турнира.

Церемония на стадионе "Маракана" в Рио началась с традиционного шоу, в котором были задействованы 35 тысяч человек, 12 школ самбы и более 5,5 тысячи костюмов, пишет УНИАН.

В церемонии также принимали участие 11 000 спортсменов со всего мира. За ярким шоу наблюдали почти 80 тысяч человек на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, а также около 3 миллиардов телезрителей по всему миру.

Бразилия, как родина знаменитых карнавалов, безусловно, порадовала зрителей ярким шоу. Здесь было и яркое световое шоу, и зажигательные танцевальные номера, и удивительные акробатические постановки, многое другое.

Далее последовал торжественный парад команд всех стран стран-участниц Олимпиады. Шествие стран-участниц проходило по португальскому алфавиту, потому Олимпийская сборная Украины вышла на стадион 195-й из 207 стран-участниц.

Знаменосцем украинской команды стал стрелок Николай Мильчев, которые выступает на Олимпийских играх уже 30 лет.

Ну а открывала парад сборная Греция, где были основаны Олимпийские игры, а закрывали — хозяева Игр бразильцы. Кроме того, в олимпиаде впервые принимает участие сборная команда беженцев.

Также во время церемонии с заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он отметил, что Олимпиада является прекрасным катализатором для инфраструктурного развития городов.

Вся церемония заняла около 3,5 часов, а в конце исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер объявил XXXI Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро официально открытыми. После этого знаменитые бразильские спортсмены вынесли на стадион "Маракана" олимпийский флаг, а детский хор исполнил гимн Олимпиады.

Кроме того, эстафета Олимпийского огня, которая стартовала в Греции еще в апреле, наконец добралась на главный стадион Игр в Рио во время церемонии открытия, где с помощью факела огонь был зажжен в специальной чаше на стадионе.

Честь зажечь олимпийский огонь выпала бронзовому призеру Олимпийских игр 2004 года в Афинах бразильскому марафонцу Вандерлею Кордейру. Олимпийский огонь будет гореть здесь до закрытия Олимпиады.

Также стоит отметить, что кроме торжественногот открытия на Олимпийских играх уже зафиксировали первые случаи употребления допинга, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Спортсменов исключили из состава олимпийских команд своих стран. Греческой спортсменке предложено покинуть Олимпийскую деревню и отправиться домой, не принимая участия в церемонии открытия соревнований. Такая же судьба ждала и кипрского штангиста. Кроме того, тесты показали наличие допинга в пробах одного из членов паралимпийской сборной Греции.

Сегодня, 6 августа, на Олимпиаде будут разыграны первые 12 комплектов наград.

Имя первого чемпиона Игр-2016 определится в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин, где Украину будет представлять Наталья Кальныш, сообщает Укринформ.

На олимпийский пьедестал сегодня поднимутся спортсмены в семи видах спорта — пулевой стрельбе, фехтовании, велоспорте, дзюдо, стрельбе из лука, тяжелой атлетике и плавании.

Первый день соревнований, 6 августа, 

Единственная представительница Украины по дзюдо – Марина Черняк – смогла выиграть свою первую схватку.

Обладателем первой золотой медали на Олимпийских играхстала американка Вирджиния Трэшер, выиграв соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.

А в квалификации соревнований по стрельбе из лука был установлен первый мировой рекорд Олимпиады-2016. Его автором стал южнокореец Вучжин Ким.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

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Украина открытие соревнования Олимпиада Рио-де-Жанейро олимпийцы
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