Дневник Олимпиады: украинская теннисистка обыграла первую ракетку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Олимпиаде в Рио первую ракетку мира американку Серену Уильямс.



Поединок третьего раунда теннисного турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро закончился в двух сетах со счетом 6:4 и 6:3, пишет УНИАН.

"Переломным стал шестой гейм второго сета, когда Серена на своей подаче сделала ряд двойных ошибок, и гейм выиграла украинка. Далее американка пыталась играть в свою игру, однако не смогла исправить ситуацию. Не исключено, что Серене мешала травма.

Таким образом, Свитолина выходит в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпийских играх, где 10 августа сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Стоит отметить, что по киевскому времени матч 1/4 финала Свитолина-Квитова состоится в ночь на четверг, 11 августа, и начнется в 00:45.

Напомним, украинский фехтовальщик Никишин обыграл китайца и вышел в 1/8 финала