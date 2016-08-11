Дневник Олимпиады: украинцы вышли в полуфиналы по плаванию и дзюдо

Дзюдоист Блошенко и пловец Говоров прошли в полуфинал Олимпийских игр.
На Олимпиаде в Рио украинец Андрей Говоров в полуфинале плавания на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Рио.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Отмечается, что в квалификации он показал первый результат 21:49.
Кроме того, украинский дзюдоист Артем Блошенко прошел в полуфинал Олимпийских игр, одержав победу над представителем Германии Карлом-Рихардом Фраем.
В полуфинале он сразится с азербайджанцем Эльмаром Ильгар оглы Гасымовым.
Напомним, ранее сообщалось, что гимнаст Верняев принес сборной Украины третью медаль.
Фото: НОК Украины.