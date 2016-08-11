Дневник Олимпиады: украинцы вышли в полуфиналы по плаванию и дзюдо

На Олимпиаде в Рио украинец Андрей Говоров в полуфинале плавания на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Рио.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Отмечается, что в квалификации он показал первый результат 21:49.

Кроме того, украинский дзюдоист Артем Блошенко прошел в полуфинал Олимпийских игр, одержав победу над представителем Германии Карлом-Рихардом Фраем.

В полуфинале он сразится с азербайджанцем Эльмаром Ильгар оглы Гасымовым.

Напомним, ранее сообщалось, что гимнаст Верняев принес сборной Украины третью медаль.

Фото: НОК Украины.