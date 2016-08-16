Дневник Олимпиады: украинский борец завоевал еще одно серебро в копилку сборной

Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований на Олимпиаде в Рио по греко-римской борьбе для спортсменов весовой категории до 85 кг.

В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе, пишет УНИАН.

Первый период Беленюк выиграл со счетом 2:0, но во второй части поединка при неоднозначном судействе очки набирал лишь россиянин.

Окончательный счет поединка— 2:9. На пути к решающей схватке Беленюк оказался сильнее белоруса Джавида Гамзатова, венгра Николая Байрякова и египтянина Ахмеда Саада.

Серебряная медаль Беленюка стала четвертой для Украины на Олимпиаде-2016.

Таки м образом, по итогам десятого соревновательного дня Олимпийских игр, сборная Украины опустилась на 50-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт.

На счету нашей команды 5 медалей — 4 серебра и 1 бронза, но ни одного золота.

Украинцы являются лучшими среди команд, чьи представители не становились олимпийскими чемпионами. В то же время, представители 49 сборных становились победителями Игр в разных дисциплинах.

Лидером медального зачета по-прежнему является команда США — 26 золотых, 23 серебряные и 26 бронзовых медалей, 75 наград. Намного отстают от американцев команды Великобритании (16–17–8, 41), Китая (15–14–17, 46) и России (11–12–13, 36).

Остальные команды завоевали не более 8 золотых медалей за 10 дней соревнований.

Напомним, украинские саблистки завоевали еще одну серебрянную медаль в копилку сборной.