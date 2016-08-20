Дневник Олимпиады: украинский дуэт каноистов завоевал бронзовую медаль

В субботу, 20 августа, на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали бронзовые награды в гребле на каноэ-двойке на тысячу метров.

Об этом говорится на странице НОК Украины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наш дуэт преодолел дистанцию за 3:45.949 минуты.

"Золото" в этой дисциплине выиграли спортсмены из Германии Себастьян Брендель и Ян Вандрей, их время 3:43.912, а "серебро" завоевали каноисты из Бразилии", — добавило агентство УНИАН.

Теперь в копилке Украины есть три "бронзы", также спортсмены уже завоевали две золотых и четыре серебряных награды. Страна находится на 26-м месте в медальном зачете, расположившись между Ираном и Северной Кореей.

Ранее украинец Юрий Чебан в соревнованиях по гребле на каноэ стал чемпионом Олимпиады в Рио. Узнать больше о его достижении, а также посмотреть фотографии, можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua