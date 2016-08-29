Реброва пригласили на форум элитных европейских тренеров под эгидой УЕФА

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров посетит форум элитных тренеров, который пройдет 31 августа в Ньоне под эгидой УЕФА.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Также на форуме будет присутствовать экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который летом возглавил "Зенит".

Участие в форуме также примут: Карло Анчелотти ("Бавария"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Арсен Венгер ("Арсенал"), Унаи Эмери (ПСЖ), Луис Энрике ("Барселона"), Дитер Хеккинг ("Вольфсбург"), Зинедин Зидан ("Реал"), Руй Витория ("Бенфика"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Хейн Ванхазебрук ("Гент").

Напомним, в прошлом году Мирона Маркевича приглашали на встречу клуба элитных тренеров.