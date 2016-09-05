Даст ли Шевченко ответ на все вопросы: анонс матча сборных Украина — Исландия

Сегодня, 5 сентября, в Киев на поле НСК "Олимпийский" национальная сборная Украины примет открытие Евро-2016 — команду Исландии.

Двух с половиной месяцев, прошедших со дня последнего матча сборной Украины на чемпионате Европы, было с головой достаточно, чтобы если не полностью ушла, то хотя бы основательно притупилась та боль, которая была у футбольной Украины после провального Евро-2016, пишет Sport.ua.

Чего только и в каком количестве не вылилось на футболистов и на тренеров после того, как на их долю выпала печальная участь стать первой сборной, которая лишилась возможности продолжать борьбу за выход из группы. И это после двух матчей! Но время, как известно, не только лучший лекарь, но и всё расставляет по своим местам. Как и футбольные поля Франции. Уж если суждено было там нашей сборной так низко пасть, так это, наверное, чтобы многие и многие в Украине переосмыслили, где наше место на европейской арене, какие футболисты у нас сейчас в "звездах". А еще, как часто бывает в подобных случаях, начинают приниматься радикальные решения — правильные ли они, опять же, покажет только время.

Под "радикальными решениями" надо понимать появление у руля сборной Андрея Шевченко, футболиста, безусловно, с приставкой "мега", но никого и никогда доселе не тренировавшего. Получится ли из этого решения ФФУ что-нибудь хорошее, тут мнение оптимистов и пессимистов разделилось приблизительно пополам, но после Франции было очевидным, что что-то все-таки менять нужно. Все-таки и одних, и других объединяло одно — очень хотелось, чтобы сборная Украины не вымучивала результат из матча в матч, а ИГ-РА-ЛА. Играла в каждом матче, а не раз в год — то в одном тайме против сборной Беларуси, то в матче против Словении.

Нет смысла обсуждать те решения, которые принимались Шевченко по мере приближения 5 сентября. Зачем на сбор приглашалось более трех десятков футболистов, кто затем довольно быстро отправлялся в клуб, кто потом "доотправлялся" — на все вопросы в футболе даёт результат. Вот сыграет сборная Украины первый матч в отборе на ЧМ, тогда и можно будет делать хотя бы какие-то выводы. Соперник, по которому будем сверять себя — сборная Исландии, кто бы мог такое представить года два-три назад? Но на сегодня — это команда, по итогам Евро вошедшая в восьмерку, значит, она обязательно покажет, что мы из себя представляем.

Несколько слов стоит сказать и обо всей нашей группе I. Наверное, это и есть то, что нам нужно на текущий момент. Два года назад, когда начинался отбор на Евро-2016, болельщики в группе сборной Украины быстренько расписали статус-кво — кому практически гарантировано первое место, кому за вторую прямую путевку бороться, кому уготована роль поставщиков очков. Казалось бы, все было очевидно, но реалии очень быстро пошли не по сценарию. Сейчас же в группе I на первое место 5 претендентов, столько же — за возможность сыграть в плей-офф. Да и Косово давайте не будем совсем уж игнорировать.

Что объединяет сборные Украины и Исландии, так это два момента. Во-первых, и у нашего сегодняшнего соперника произошли изменения в тренерском штабе. Хеймир Хадльгримссон во Франции хотя и считался "вторым главным тренером", но работать рядом с таким мэтром, как Ларс Лагербек, это одно, а совсем без него — это другое. Во-вторых, и исландцы после чемпионата Европы не провели ни одной игры.

Главное же различие — у островитян Хадльгримссону нужно было думать, как за счет точечных изменений в составе нивелировать отсутствие завершившего выступления в сборной Эйдура Гудйонсена и травмированного Колбейна Сигторссона, а в целом — у команды есть устоявшаяся игра, варьируемая в зависимости от того, как складывается ситуация на поле. Чтобы разобраться, во что играют исландцы, Шевченко достаточно было пересмотреть матчи соперника на полях Франции. И в этом у нашего главного тренера небольшое преимущество перед своим визави — во что играет сборная Украины, Хадльгримссону придется разбираться уже по ходу самого матча.

Его арбитром УЕФА назначен французский рефери Клеман Тюрпен. Ему 34 года, в обойму арбитров ФИФА попал еще в 2010 году, став самым молодым из французов. И на данный момент Тюрпен входит во вторую группу. Сегодняшняя игра будет для француза 57-й международной, а с нашими командами он впервые пересекся в 2010 году, когда сборная U-21 уступила 1:2 немецким сверстникам. Спустя два года Тюрпен отработал на матче квалификации ЧМ-2014 Молдова — Украина, зафиксировав ничью 0:0. Третье, и последнее пересечение с украинскими командами было в 2013 году на матче Лиги Европы "Тун" — "Динамо" (0:2).

По статистике наказаний, выносимых Тюрпеном, можно говорить, что он практически не делает различий между хозяевами и гостями. По пенальти соотношение 9-11, по красным карточкам 9-8, по предупреждениям 98-101.