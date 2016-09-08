Паралимпиада в Рио: легкоатлет завоевал первую медаль для сборной Украины

В бразильском Рио-де-Жанейро на Паралимпийских играх украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по толканию ядра.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на сведения официального сайта соревнований.

Агентство уточнило, что он принес первую награду в копилку сборной Украины.

"Украинец завоевал бронзовую медаль в категории F12 (вторая из трех категорий незрячих спортсменов)", — отметили журналисты.

По их данным, Данилюк толкнул снаряд на 15,94 метра, показав лучший персональный результат сезона. "Победу в соревнованиях одержал испанец Ким Лопес Гонсалес (16,44), серебро получил Самана Пакбаза из Ирана (15,98)", — добавило агентство.

Напомним, Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартовали 7 сентября и продлятся до 18 числа. Открытие Паралимпиады проходило на стадионе "Маракана", фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

Фото: pplus.in.ua