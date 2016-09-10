Украина добыла восьмое золото на Паралимпиаде: нашей штангистке не было равных

Украинская штангиста Лидия Соловьева выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Наша соотечественница добыла победу в категории до 50 кг. Соловьева подняла штангу общим весом 107 килограмм, что стало персональным рекордом спортсменки, пишет Обозреватель.

"Серебро" взяла представительница Египта Рехаб Ахмед (104 кг), а бронзовая награда досталась вьетнамке Ти Лин Данг (102 кг).

Также сегодня уже прошли соревнования по толканию ядра у женщин, в категории F20, где украинка Анастасия Мысник завоевала серебро.

Таким образом, на счету нашей команды на данный момент 28 наград — 8 золотых, 7 — серебряных и 13 бронзовых медалей.



Стоит отметить, что в активе сборной Украины теперь 27 олимпийских наград, из которых восемь – золотых.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро во второй день соревнований 17 раз поднимались на подиум.