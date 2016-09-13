Паралимпиада в Рио: украинцы завоевали еще два "золота"

В бразильском Рио-де-Жанейро на Паралимпийских играх украинец Андрей Демчук завоевал золотую медаль в фехтовании на саблях среди спортсменов-колясочников.

Об этом пишет УНИАН.

Позже Денис Дубров, Максим Крипак из Украины, проплыв 100-метровку баттерфляем (категория S10), заработали "золото" и "серебро", добавил Обозреватель.

"Демчук — саблист из Львова — в финале он победил венгра Ричарда Освата со счетом 15:8", — отметили журналисты.

Пловцы же Дубров и Крипак являются жителями Днепра, а также Харькове, первый уверенно выиграл заплыв, показав результат 54,71 сек — это новый мировой рекорд. "Второй преодолел дистанцию за 54,90, а третье место занял бразилец Андре Бразил", — добавило издание.

Всего в активе сборной Украины уже 22 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей, страна продолжает занимать третью строчку в медальном зачете Паралимпиады (уступает Китаю и Великобритании).

Напомним, Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартовали 7 сентября и продлятся до 18 числа. Открытие Паралимпиады проходило на стадионе "Маракана", фото с мероприятия можно посмотреть здесь.