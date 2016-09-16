Я должен выиграть. Усик пообещал уверенно победить Гловацки

По поводу работы судей в чемпионском бою против поляка Кшиштофа Гловацки украинский боксер Александр Усик не имеет опасений.

По словам нашего соотечественника, он намерен уверенно завоевать пояс WBO, пишет gazeta.ua.

"Нужно побеждать так, что ни у кого не возникло сомнений. Чтобы не зависеть от решения судей. Я должен выиграть у Гловацки. Кстати, поведение Кшиштофа меня немного удивило. Он — тихий парень. Задают вопрос, отвечает. Не задают — молчит. Скромняга. Гловацки не выступал на Олимпийских играх. Но стал чемпионом мира и заслуживает уважения", — заявил Усика.

Усик сразится с поляком Кшиштофом Гловацким в Польше 17 сентября, на кону будет стоять титул его соперника — чемпиона мира по версии WBO. Узнать больше о будущем поединке можно здесь.

Напомним, ранее Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске.