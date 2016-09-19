Как в Украине встречали чемпиона мира Усика, опубликовано видео

Самолет, в котором из Польши летел наш соотечественник, приземлился в "Борисполе".
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе, украинец Александр Усик прилетел из Польши в Украину, его встречала мать и болельщики.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Самолет, в котором летел наш соотечественник, приземлился в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом).
"Ближайшие планы чемпиона — по крайней мере несколько дней побыть с семьей", — отметили журналисты.
Напомним, в ночь на 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.
Видео: ТСН