Герои-паралимпийцы вернулись в Украину и посвятили победу воинам АТО: опубликованы фото и видео

Триумфатор Паралимпиады в Рио-де-Женейро — украинская сборная — вернулась на Родину. Встречать наших спортсменов в аэропорту "Борисполь" пришли несколько сотен людей.

Паралимпийцы посвятили свою победу воинам АТО, которые защищают сейчас суверенитет Украины на востоке и некоторые из них возвращаются домой с инвалидностью, сообщает ТСН.

Министр спорта Украины Игорь Жданов во время встречи со спортсменами заверил, что в 2018 году премии для паралимпийцев будут на таком же уровне, как и для спортсменов олимпийской сборной.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич со своей стороны обратился к украинской власти с призывом решить проблемы тех, кто имеет ограниченные возможности, и обеспечить им должный уровень существования. Он отметил, что Игры в Рио доказали, что эти люди могут побеждать.

Родные паралимпийцев рассказали, как переживали за своих героев.

В ночь на 22 сентября приехала большая, но не вся часть призеров и членов национальной паралимпийской команды Украины. Вторая и третья часть паралимпийцев прибудет в ночь на 23 и на 24 сентября. Все желающие могут встретить их в аэропорту Борисполь, терминале F.

Напомним, 17 сентября, на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро прошел последний день соревнований: сборная Украины завершила свое выступление со 117 медалями.

Всего в активе украинцев, которые заняли третье место в итоговом общем командном зачете, 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых наград.

Фото: ТСН; видео: Новое Время