Лига чемпионов. Букмекеры назвали фаворита в матче "Бешикташ" — "Динамо"

В среду, 28 сентября, киевское "Динамо" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сыграет в Стамбуле с местным "Бешикташем".

Букмекеры в своих котировках на данную встречу незначительное преимущество в ней отводят турецкой команде, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что авторитетная контора "William Hill" ставки на победу "Бешикташа" принимает с коэффициентом 2.30, в то время как аналогичный показатель на успех "Динамо" составляет 3.30. Ничейный исход завтрашнего противостояния также оценивается котировкой на отметке 3.30.

Напомним, в домашнем матче "Динамо" проиграло "Наполи" 1:2, при том, что первым открыло счет.

Фото: republica.com.