В Шотландии после боя умер "Железный" Майк

В пятницу вечером, 30 сентября, в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сведения жены умершего, пишет ТСН.

Издание уточнило, что бой проходил в четверг в Глазго, во время него спортсмены должны были выяснить, кто продолжит борьбу за звание чемпиона страны.

"Тоуэлл уже в первом раунде пропустил сильный удар справа, рефери отметил нокдаун, но разрешил продолжить бой", — отметили журналисты.

Боксер держался до пятого раунда, в котором снова пропустил хук соперника, на этот раз слева. После этого судья остановил поединок, Тоуэлла вынесли с ринга на носилках и отвезли в госпиталь, где врачи диагностировали у него отек мозга, он скончался в пятницу после 23:00.

Между тем агентство Укринформ уточнило, что Майка Тоуэлла прозвали "Железным", поскольку за свою карьеру тот не потерпел ни одного поражения — у него было 11 побед и только одна ничья, а 13 бой стал последним.

Ранее сообщалось, что в Румынии во время матч между бухарестским "Динамо" и клубом "Вииторул" полузащитник первой команды — камерунский футболист Патрик Клод Экенг Экенг — потерял сознание, после чего умер.

Видео: Dailymail.co.uk