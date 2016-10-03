Милевский не спас "Тосно" от поражения в своем дебютном матче

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский с поражения начал свои выступления в российском "Тосно".

Команда украинца проиграла дома "Луч-Энергии" в 15-м туре ФНЛ, пишет 112 Украина.

31-летний Милевский вышел на замену в середине второго тайма при счете 2:1 в пользу гостей. За 26 минут, отведенных Артему на поле, наш соотечественник отметился двумя полумоментами.

Сперва украинца сбили при выходе один на один, но свисток судьи промолчал, а в самом конце встречи форвард заработал перспективный штрафной. На большее Артема не хватило и спасти свою команду от поражения он не сумел.

Напомним, что Милевский отказался возвращаться в Украину, хотя имел предложение от клуба Премьер-лиги.

Видео: ФК "Луч-Энергия"