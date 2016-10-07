Шевченко понравилась идеальная игра сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу доволен игрой команды в матче отбора ЧМ-2018 с Турцией, несмотря на то, что имели место недоработки

Об этом Шевченко заявил во время послематчевого флеш-интервью, сообщает Sport.ua.

"Сегодня мне понравилась игра. Если мы уберем последние десять минут, то игра была идеальной. Мы показали хороший уровень футбола. Результат? После счета 2:0 хотелось бы, чтоб он был лучше", — сказал он.

"Я считаю, что Украина сыграла лучше. В первом тайме мы практически ничего не дали им сделать, у нас было очень много моментов. Пропустили необязательный гол практически за минуту до конца первого тайма. Во втором тайме, конечно, концовка нам не удалась. В последние десять минут, я думаю, футболисты просто устали, а турки сконцентрировались. Тренер усилил фланги, и нам было тяжелее играть против них". Будем работать дальше", — добавил он.

"Первое, что я сделал в раздевалке – попросил игроков забыть сегодняшний матч и сосредоточиться на следующем матче. Надеюсь, что игроки покажут себя с лучшей стороны", — отметил Шевченко.

Шевченко также отреагировал на вопрос относительно пенальти: "Я не буду комментировать. Всегда есть спорные моменты, обсуждать судейство я никогда не буду. Что касается нашей группы – у нас 4 команды играло на Евро, поэтому у нас одна из самых сложных групп. В следующих играх будем думать, как нам сыграть лучше и добыть победы".

Шевченко отметил, что в игре сборной он хочет видеть не "бей-беги", а комбинационный футбол, и видит, что украинские футболисты могут в него играть. "Может быть, не всегда, но это получалось, а значит мы на правильном пути", — подытожил он.

Напомним, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена прошел матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Матч завершился со счетом 2:2.

9 октября в Кракове "сине-желтые" сыграют со сборной Косово, чей тренер пообещал удивить Украину.