Кравцу отдали авторство гола в ворота сборной Косово

Нападающий сборной Украины Артем Кравец официально стал автором первого гола в ворота сборной Косово.

13 октября из УЕФА в Федерацию футбола Украины пришел ответ, подтверждающий данный факт, пишет Xsport.ua.

В тот же день УЕФА внес изменения в протокол матча Украина–Косово на своем официальном сайте.

Отметим, что ранее первый гол сборной Украины в матче с Косово записали, как автогол защитника сборной Косово Амира Ррахмани.

Напомним, 9 октября, на стадионе "Краковия" в польском Кракове в матче между сборными Украины и Косово убедительную победу праздновали "сине-желтые" — 3:0.