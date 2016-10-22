Раскол в УЕФА. В европейских лигах угрожают играть в один день с еврокубками

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг намерена прекратить сотрудничество с УЕФА.

Об этом заявил глава организации Ларс-Кристер Ольссон, сообщает Sport.ua.

Такое решение EFPL, в состав которой входят представители 25 сильнейших европейских лиг, приняла из-за последних реформ еврокубков.

За разрыв сотрудничества с УЕФА проголосовали 22 лиги из 23 присутствовавших, против выступила только Италия. Ольссон уточнил, что Ассоциацию не устроило количество гарантированных мест в ЛЧ для некоторых лиг, а также условия распределения доходов.

Если УЕФА не пойдёт на компромисс, ведущие европейские лиги примут действенные меры. Они угрожают ставить матчи национальных первенств в один день с еврокубковыми поединками.

Напомним, ранее сообщалось, что новым президентом УЕФА избран глава Федерации футбола Словении.