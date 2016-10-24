Маркевич не собирается возглавлять "Динамо", Реброва может заменить Скрипник

Председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич рассказал, что не намерен возглавлятьь команду киевского "Динамо".

Специалист пожелал удачи действующему тренеру команды Сергею Реброву, пишет football24.ua.

"Здесь не о чем говорить. Ребров работает, пусть работает. Я не рассматриваю такую возможность. И никаких разговоров по этому поводу не было.

Я желаю успеха Реброву. Он попал в такую сложную ситуацию, много хороших футболистов ушло и проще свалить все на Реброва", — сказал Маркевич.

Маркевич считает, что с нынешним составом команды Реброву будет трудно исправить ситуацию.

"Вы понимаете, "Динамо" — это "Динамо", это европейский суперклуб, а нынешние игроки не могут выполнить задачи, которые стоят перед командой, и дать то, чего хотят видеть болельщики", — считает Маркевич.

Как пишет издание "Плюс Спорт", руководство "Динамо" всерьёз задумывается над сменой главного тренера.

В текущем сезоне "динамовцы " провально выступает в Лиге чемпионов, где за три матча набрал лишь одно очко. Кроме того, во внутреннем чемпионате Динамо под руководством Сергея Реброва демонстрирует блеклую игру и отпустило " Шахтёр " на шесть очков.

По информации издания, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил пониженные задачи для главного тренера. В групповом этапе Лиги чемпионов киевлянам необходимо занять третье место и попасть в Лигу Европы. Что касается украинского первенства, то в нем действующему чемпиону необходимо удержать вторую позицию.

Также, по данным источника, Суркис рассматривает возможность приглашения в команду экс-тренера "Вердера" Виктора Скрипника.

Ранее экс-форвард "Динамо" Петр Слободян заявил, что после последних провальных матчей киевского "Динамо" на внутренней арене и в Лиге чемпионов главному тренеру столичного клуба Сергею Реброву может грозить отставка.