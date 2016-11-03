Играть нагло в атаке и повести в счете. Эксперты дали прогнозы на матчи "Зари" и "Шахтера" в ЛЕ

3 ноября 2016, 15:25

Грачев подчеркнул, что луганчане пытаются выбраться из подвала своей группы, а покинуть последнее место смогут, лишь обыграв голландский "Фейеноорд".

Эпизод матча "Фейеноорд" — "Заря"

В четверг, 3 ноября, в рамках группового раунда Лиги Европы состоятся два матча с участием украинских команд. В Одессе в 20.00 луганская "Заря" сразится с "Фейеноордом" из Нидерландов, а в 22.05 в Бельгии местный "Гент" примет донецкий "Шахтер".

Накануне поединка футбольные эксперты дали свои прогнозы накануне матчей "Зари" и "Шахтера" в Лиге Европы.

Агент ФИФА Игорь Кривенко отметил, что луганчанам будет противостоять лидер группы, команда с традициями, имеющая в своем составе опытных и более квалифицированных исполнителей.

"Голландцев, по большому счету, в Одессе устроит и ничья, поэтому не думаю, что они построят свою игру по принципу "сломя голову". "Заре" нужно больше атаковать, думать о том, как подобрать ключи к воротам соперника. Чутье подсказывает, на один гол луганчане наиграют, но, наверное, не смогут удержать свои ворота "на замке". Ибо в обороне наблюдаются существенные проблемы, о чем, к слову, говорил в своих интервью Юрий Вернидуб. Ставлю на 1:1 и на гол Ивана Петряка", — сказал Кривенко.

Экс-футболист "Шахтера" Виктор Грачев подчеркнул, что луганчане пытаются выбраться из подвала своей группы, а покинуть последнее место смогут, лишь обыграв сегодня в Одессе голландский "Фейеноорд".

"Заря" так еще и не поняла, как нужно себя вести в Лиге Европы, — считает Виктор Грачев. — В еврокубках команда не похожа на себя: закомплексованная, боится сама себя, боится играть активно и нагло в атаке, как она это умеет. В Европе луганчане потерялись, просто подстраиваются под соперника. Возьмите их выездную игру с "Фейеноордом". "Фейеноорд" для меня — команда-загадка. Я смотрел несколько их матчей в чемпионате Голландии и не могу понять, за счет чего они находятся во главе таблицы. С "Зарей" они пешком ходили по полю, ожидая ошибки соперника. Дождались — забили. И в Манчестере была похожая картина. Англичане походили по полю и наказали "Зарю" за единственную ошибочку в обороне. Вот и весь футбол. А "Заря" ни в одном матче не показала свои истинные возможности: высокий прессинг, агрессивность, скоростные размашистые атаки".

Эпизод матча "Шахтер" — "Гент"

Бывший полузащитник "Шахтера" Геннадий Орбу ставит на очередной успех "горняков" в матче с "Гентом".

"О матче во Львове, в котором "Шахтер" добился блестящей победы над "Гентом" со счетом 5:0, нужно забыть. Будет совершенно другая игра — тяжелая, вязкая, и подопечным Паулу Фонсеки придется приложить немало усилий, чтобы добыть четвертую победу в группе. Разгром двухнедельной давности стал для бельгийцев своеобразной пощечиной, команда Хейна Ванхазенбрука грезит о реванше. Но не думаю, если честно, у нее это получится. "Шахтер" нынче хорош, как никогда. И смею надеяться, порадует нас не только красивой игрой, но и положительным результатом. Мой прогноз — 1:3", — сказал Орбу.

Эксперт телеканала "Футбол 1" Сергей Морозов считает, что с выходом из группы в плей-офф Лиги Европы у "Шахтера" уже нет проблем.

"Пока остается открытым лишь вопрос с первым местом. А главный конкурент, на мой взгляд, все же "Гент". Да, они хорошо проводят домашние матчи — интенсивные, напряженные. Ничейный результат в предстоящем поединке практически обеспечит горнякам первое место в группе. Но, наверное, это будет самый сложный матч на выезде среди всех, которые провел или проведет "Шахтер" в групповом турнире Лиги Европы", — отметил он.

"В принципе все может решиться в первом тайме. Если горняки поведут в счете, то матч превратится в игру с повышенной ответственностью. Если первым забьет "Гент", то будет интересно посмотреть на дальнейшую схему их игры: будут ли они и дальше атаковать, или отойдут назад, сделав ставку на контратаку. Если будет 0:0, то, конечно, атаковать будет "Гент", потому что к этому их обязывает турнирная ситуация", — подчеркнул Морозов.

Напомним, 20 октября, в Роттердаме "Фейеноорд" победил луганскую "Зарю" со счетом 1:0, а во Львове донецкий "Шахтер" разгромил "Гент" с крупным счетом 5:0.

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Лига Европы Шахтер Заря Гент Фейеноорд
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