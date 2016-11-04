Лига Европы. Феерия "Шахтера", триумф "Андерлехта" и поражение "Краснодара"

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Четыре команды досрочно завоевали путевки в плей-офф: донецкий "Шахтер", "Зенит" Мирчи Луческу, "Шальке" Евгения Коноплянки и "Аякс".

Остаются шансы и у луганской "Зари", сыгравшей вничью с "Фейеноордом", сообщает "Террикон".

Группа A

"Заря" — "Фейеноорд" 1:1 (1:1)

Голы: Йоргенсен Н., 15 (0:1); Рафаэль, 44 (1:1)

Предупреждения: Петряк, 64 — Вейинович, 36; Боттежин, 42, 43; Басачикоглу, 73; Тапиа, 75

Удаления: — Боттежин, 43 (второе предупреждение)

"Фенербахче" — "Манчестер Юн" 2:1 (1:0)

Голы: Соу, 2 (1:0); Ленс, 59 (2:0); Руни, 89 (2:1)

Предупреждения: Демирел, 43; Потук, 56; Шкртел, 71; Озбайраклы, 85; Соуза, 96 — Шнайдерлин, 13; Эррера, 19; Мата, 73

Группа B

"АПОЕЛ" — "Янг Бойз" 1:0 (0:0)

Голы: Сотириу, 70 (1:0)

"Астана" — "Олимпиакос" 1:1 (1:1)

Голы: Деспотович, 8 (1:0); Себа, 30 (1:1)

Предупреждения: Твумаси, 57; Логвиненко Ю., 72 — Бухалакис, 62

Группа С

"Андерлехт" — "Майнц" 6:1 (2:1)

Голы: Станчу, 9 (1:0); Де Блазис, 15 (1:1); Станчу, 41 (2:1); Тилеманс, 63 (3:1); Теодорчик, 90 (4:1); Бруно М., 92 (5:1); Теодорчик, 95 (пенальти) (6:1)

"Габала" — "Сент-Этьен" 1:2 (1:1)

Голы: Гурбанов Р., 40 (1:0); Таннан, 45 (1:1); Берич, 54 (1:2)

Предупреждения: Гурбанов Р., 34; Мирзабеков, 93 — Погба Ф., 28

Группа D

"Зенит" — "Дандалк" 2:1 (1:0)

Голы: Джулиано, 42 (1:0); Хорган, 53 (1:1); Джулиано, 78 (2:1)

"Маккаби Т-А" — "АЗ" 0:0 (0:0)

Группа Е

"Астра" — "Виктория" 1:1 (1:1)

Голы: Стан, 19 (1:0); Крменчик, 25 (1:1)

"Аустрия" — "Рома" 2:4 (1:2)

Голы: Кайоде, 2 (1:0); Джеко, 5 (1:1); де Росси, 18 (1:2); Джеко, 65 (1:3); Найнгголан, 78 (1:4); Грюнвальд А., 89 (2:4)

Группа F

"Сассуоло" — "Рапид Вена" 2:2 (2:0)

Голы: Дефрель, 34 (1:0); Пеллегрини, 45 (2:0); Елич М., 86 (2:1); Квилитая, 90 (2:2)

"Атлетик Б" — "Генк" 5:3 (3:1)

Голы: Адурис, 8 (1:0); Адурис, 23 (пенальти) (2:0); Бэйли, 29 (2:1); Адурис, 44 (пенальти) (3:1); Ндиди, 51 (3:2); Адурис, 74 (4:2); Сушич Т-С., 80 (4:3); Адурис, 94 (пенальти) (5:3)

Группа G

"Аякс" — "Сельта" 3:2 (1:0)

Голы: Дольберг, 42 (1:0); Зиеш, 68 (2:0); Юнес, 71 (3:0); Гвидетти, 79 (3:1); Аспас, 86 (3:2)

Предупреждения: Шоне, 12; Мина Санчес, 59; Синкгравен, 76; Классен, 93 — Мальо, 38; Радоя, 74; Гвидетти, 88

Панатинаикос" — "Стандард" 0:3 (0:0)

Голы: Сиссе И., 62 (0:1); Бельфодиль, 76 (0:2); Бельфодиль, 93 (0:3)

Группа H

"Гент" — "Шахтер" 3:5 (1:3)

Голы: Кулибали К., 1 (1:0); Марлос, 36 (пенальти) (1:1); Тайсон, 41 (1:2); Степаненко, 45 (1:3); Фред, 67 (1:4); Пербе, 83 (2:4); Феррейра, 87 (2:5); Миличевич, 89 (3:5)

Предупреждения: Степаненко, 43

"Брага" — "Коньяспор" 3:1 (2:1)

Голы: Рангелов, 30 (0:1); Веласкес, 34 (1:1); Уилсон Эдуарду, 45 (2:1); Рикарду Орта, 98 (3:1)

Предупреждения: Мауро, 29, 38; Вукчевич Н., 38; Педру Тиба, 97 — Хаджиахметович, 41; Кырынтылы, 45; Скубич, 45, 55; Рангелов, 54; Чамдалы, 81

Удаления: Мауро, 38 (второе предупреждение) — Скубич, 55 (второе предупреждение)

Группа I

"Ницца" — "Зальцбург" 0:2 (0:0)

Голы: Хван Хи Чан, 72 (0:1); Хван Хи Чан, 73 (0:2)

"Шальке" — "Краснодар" 2:0 (2:0)

Голы: Жуниор Кайсара, 25 (1:0); Бенталеб, 28 (2:0)

Предупреждения: Баба, 18; Хеведес, 33; Настасич, 45 — Лаборде, 53; Куасси К., 73

Группа J

"ПАОК" — "Карабах" 0:1 (0:0)

Голы: Мичел, 69 (0:1)

"Фиорентина" — "Слован Л" 3:0 (2:0)

Голы: Иличич, 30 (пенальти) (1:0); Калинич, 42 (2:0); Кристофоро, 73 (3:0)

Группа K

"Саутгемптон" — "Интер" 2:1 (0:1)

Голы: Икарди, 33 (0:1); ван Дейк, 64 (1:1); Нагатомо, 69 (автогол) (2:1)

"Спарта П" — "Хапоэль Б-Ш" 2:0 (2:0)

Голы: Биттон Б., 23 (автогол) (1:0); Лафата, 38 (2:0)

Группа L

"Цюрих" — "Стяуа" 0:0 (0:0)

"Вильярреал" — "Османлыспор" 1:2 (0:1)

Голы: Вебо, 8 (0:1); Родриго Эрнандес, 48 (1:1); Русеску, 75 (1:2)

Напомним, "Шахтер" в гостях у "Гента" первым пропустил гол, однако потом ответил четырьмя мячами в ворота соперника. Хозяева сподобились отквитать два гола, но пятый мяч "горняков" поставил окончательную точку в результате матче — 3:5.

фото: ФК "Шахтер"