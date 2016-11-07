Леоненко продолжает троллить "Динамо" и "Днепр": молодежь, разбавленная ветеранами

Экс-форвард киевского "Динамо" (1992-1998) и сборной Украины (1992-1996), а ныне эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко продолжает троллить свою бывшую команду, комментируя ее игру против "Бенфики" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом со ссылкой на ТК "Футбол" сообщает издание Sport.ua.

"Если бы "Динамо" устраивала бы ничья — тогда хорошая игра. А так, как всегда, без моментов. По составу непонятно, был бы Ярмоленко на поле, он бы точно усилил игру?

Можно сказать, что этот состав "Динамо" ничем не отличается от состава "Днепра" Димы Михайленко. Только там Коломойский "начудил". А так, тоже самое – молодежь, разбавленная ветеранами. "Динамо" не готово к Лиге чемпионов. Потому никого не удивляет, что нет моментов", — подчеркнул он.

Напомним, Леоненко потроллил главного тренера "Динамо": поехал в Англию и все, нет Реброва.

Напомним, нападающий испанского "Бетиса", экс-форвард "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля с сарказмом и иронией потроллил Леоненко: "Кроме как пить, ничего больше не можешь? Сходи в магазин, купи пиво".