Капитана киевского "Динамо" поймали пьяным за рулем

Защитник и капитан киевского "Динамо" Домагой Вида был остановлен патрульной полицией в состоянии алкогольного опьянения.

4-го ноября в 4:50 утра автомобиль хорватского защитника "Динамо", за рулем которого находился сам футболист, был остановлен киевскими патрульными, сообщает football.ua.

Согласно протоколу правоохранителей и опубликованного пользователем инстаграмма Дмитрием Куделей, Вида прошел алкотест, который показал 1,51 промилле. Допустимая норма — 0,2.

Между тем, пишет издание, инцидент не помешал хорвату с капитанской повязкой вывести "Динамо" на поле в матче против Днепра (2:1), в котором защитник отыграл весь поединок. В нынешнем сезоне Вида забил три мяча в 18-ти встречах за бело-синих.